Трима души, сред които двама 17-годишни младежи, пострадаха, след като такси се блъсна в кон на пътя между Казанлък и село Бузовград. Двамата непълнолетни пътници напуснали мястото на катастрофата преди пристигането на полицията и линейката. Няма опасност за живота на пострадалите.

Инцидентът е станал на 1 ноември, около 5:55 ч.

По първоначална информация 51-годишният водач на лек автомобил „Тойота“ се е блъснал в кон, който внезапно излязъл на пътното платно.

На мястото са изпратени полицейски екип и линейка. Шофьорът е прегледан от медицински специалисти и освободен за домашно лечение. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

Часове след катастрофата станало ясно, че в таксито са пътували и двама 17-годишни младежи.

Около 11:40 ч. същия ден в полицията е получена информация от Спешна помощ в Казанлък, че двамата са потърсили медицинска помощ.

Пред медицинските екипи младежите заявили, че са били пътници в катастрофиралия автомобил, но са напуснали мястото на произшествието преди пристигането на полицията и линейката.

След прегледите и двамата са освободени, без опасност за живота.