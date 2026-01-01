Въвеждането на еврото в България е не само исторически етап, но и резултат от мащабна институционална подготовка, координация и сътрудничество. Страната вече участва пълноправно в Евросистемата и споделя отговорността за решенията, определящи общата парична политика. Това заяви гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев при приветствието си към участниците в OMFIF Sofia Forum 2026 година.

Форумът събира централни банкери, представители на европейските институции, политици, инвеститори и лидери на финансовия сектор, за да обсъдят бъдещето на европейската икономика и финансова система.

„За България това беше исторически момент. Но бих искал да подчертая нещо по-малко церемониално. Въвеждането на еврото беше и огромна практическа задача. То изискваше години подготовка, внимателна координация между институциите и тясно сътрудничество с банковия сектор, бизнеса и европейските ни партньори“, посочи Радев.

По думите му най-ясният показател за успеха на прехода е фактът, че за повечето хора той се е превърнал в естествена част от ежедневието. Целта е била гражданите да продължат уверено да извършват плащания, да получават заплатите и пенсиите си и да осъществяват стопанската си дейност.

Гуверньорът припомни ключовите етапи от икономическата и институционалната трансформация на България – въвеждането на валутния борд през 1997 г., членството в Европейския съюз през 2007 г., присъединяването към Банковия съюз и Валутния механизъм II през 2020 г., както и приемането на еврото на 1 януари тази година.

„От януари Българската народна банка е пълноправен член на Евросистемата и участва пряко във вземането на решения и носи отговорност за общата парична политика. Вече не се подготвяме за присъединяване. Участваме пълноправно и споделяме отговорността за решенията, които засягат цялата еврозона“, подчерта Радев.

Той отбеляза, че историческата перспектива напомня за значението на устойчивостта и институционалната приемственост. „Паричните режими могат да се променят, но необходимостта от стабилност, надеждни институции и обществено доверие остава“, заяви гуверньорът.

Според Радев Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с икономическата устойчивост, конкурентоспособността, инвестициите и бъдещето на финансовата архитектура. Нито една държава не може да се справи самостоятелно с тях.

Той изрази надежда предстоящият форум да даде възможност за обмен на позиции и опит между централни банкери, представители на европейските институции, политици и лидери от финансовия сектор, като подчерта значението на сътрудничеството за бъдещето на Европа.