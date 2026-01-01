Кметът на София Васил Терзиев поздрави Илияна Йотова за получения по-висок резултат на президентските избори и заяви, че очаква институциите да работят в синхрон в интерес на гражданите.

В публикация във Фейсбук Терзиев благодари на всички, които са гласували и са заявили своята гражданска позиция.

„Знам и разбирам, че за много хора резултатът носи разочарование, но всеки глас има значение“, написа той.

Терзиев заяви, че участието в обществения живот не приключва с гласуването, а продължава всеки ден чрез въпросите, позициите и работата в полза на града.

Той увери, че Столичната община ще продължи работата по важните за София проекти и решения. Сред приоритетите, които посочи, са подобряването на кварталите и инфраструктурата, осигуряването на повече места в детските градини и създаването на по-чиста и зелена градска среда.

„За да имаме столица, с която да се гордеем, институциите трябва да могат да работят заедно – с разбиране към ролята си и с грижа за хората“, посочи Терзиев.

Той припомни, че Илияна Йотова неведнъж е заявявала необходимостта институциите да действат в синхрон в полза на гражданите. По думите му очаква това разбиране да бъде отстоявано и на практика, включително по отношение на важните за София и нейните жители проекти.

„Ще търсим диалог и сътрудничество с всяка институция, готова да работи в интерес на гражданите. Нашата отговорност към София продължава всеки ден“, заяви кметът.