След като станаха ясни окончателните резултати от втория тур на президентските избори, кандидатът за държавен глава Андрей Гюров отправи послание към всички избиратели, отишли до урните в неделя.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са президент и вицепрезидент на България, сочат данните на ЦИК при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК). Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39.483%. За тях са гласували 750 251 избиратели.

Гюров: Приемаме резултатите, колкото и изненадващи да са те - най-доброто предстои

Благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас. На всички, които ни подкрепиха, които повярваха в нас и застанаха до нас. Благодаря и на хората, които направиха различен избор. Защото демокрацията означава преди всичко уважение към свободната воля на всеки човек.Приемам резултатите с уважение към решението на българските граждани, написа Гюров в профила си в социалните мрежи.



Той се обърна към онези, които изпитват разочарование от изборния резултат: "Знам колко надежда, усилия и вяра вложихте. Нищо от това не е напразно".



По думите му е време да започнем да лекуваме разделенията си. Твърде дълго живеем разделени. Твърде дълго гледаме един на друг през политическите си различия, вместо да виждаме онова, което ни свързва. А ни свързва много повече, отколкото ни разделя. Нашият общ дом. Нашето бъдеще и това на децата ни.



"Предстоят ни трудни времена. Времена, в които ще имаме нужда един от друг повече от всякога. В които трябва да сме единни, да не се примиряваме със страха и несигурността, да изискваме от държавата най-важното - да защитава живота, сигурността и достойнството ни. Защото държавата трябва да съществува заради хората. Не обратното", пише още той.

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

Гюров изрази надежда, че България може да постигне истинско обединение чрез уважение към различията, справедливост и споделена отговорност за бъдещето. Той заяви, че вярва в по-единна страна, която заема силно място в Европа и в която хората могат да живеят без страх за утрешния ден.

„Кампанията и изборите приключиха. Не приключва нашата отговорност един към друг. Да, големите изпитания за нас като общество тепърва предстоят. Повече от всякога е важно да сме бдителни. Когато всички институции са в едни ръце, гражданската съвест и активност са последната преграда пред абсолютната власт“, заявява Гюров.

Гюров заяви, че няма да спре да вярва в България и най-вече в българските граждани. Той подчерта, че срещите и разговорите през последните месеци са го убедили, че хората са загрижени за страната, и увери, че ще остане близо до тях.