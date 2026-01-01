Андрей Гюров заяви, че приема резултатите от балотажа, въпреки изненадващата разлика между данните от екзитполовете и паралелното преброяване. Той коментира резултатите на брифинг след обявяването на данните от президентските избори, на които Илияна Йотова печели вота.

Гюров благодари на всички, които са подкрепили кандидатурата му, и подчерта, че кампанията е създала добра платформа, върху която може да се надгражда.

„Приемаме резултатите, колкото и да са изненадващи те. В крайна сметка така са гласували българските граждани“, заяви Гюров.

Той изрази разбиране към разочарованието на хората, които са вярвали, че има нов път за България, но подчерта, че усилията им не са били напразни.

„Аз мисля, че нищо не е било напразно, че най-доброто предстои и че ние създадохме една наистина добра платформа, върху която може да се надгражда“, посочи той.

По думите му пред страната предстоят много предизвикателства и тежки времена, затова е важно обществото да търси обединение, а не разделение. Гюров отбеляза, че предизборната кампания е била достатъчно разделителна, но общите неща между хората са повече от различията им.

Той призова българските граждани да се обединят около общите цели пред страната.

„Не очаквахме такава разлика. Тепърва предстои да видим данните и да направим своите анализи. В следващите дни ще чуете и коментарите на партиите. Те ще дадат своя поглед върху нещата“, заяви Гюров.

Той подчерта, че екипът му смята за изпълнени целите, поставени в началото на кампанията, и заяви, че гледат напред.

Не сме мислили за нов политически проект, предстоят анализи

100% паралелно преброяване: Йотова печели балотажа – България избра първата си жена президент с пълен манда

Андрей Гюров заяви, че целите, които си е поставил екипът му в началото на кампанията да разшири подкрепата си и да надгради резултата от парламентарните избори, са постигнати. Той коментира, че предстои сериозен анализ на работата и начина, по който е проведена кампанията.

По думите му тя е била позитивна, открита и близо до българските граждани. Гюров обаче посочи и една слабост не са успели да наложат в обществените медии темите, които са обсъждали с хората по време на срещите си в страната.

„Не успяхме тези теми по същия начин да наложим и в обществените медии. И това е нещо, върху което ще работим в бъдеще“, заяви той.

На въпрос дали обмисля създаването на нов политически проект или обединение на съмишленици, Гюров отговори, че досега целият им фокус е бил върху предизборната кампания и не са мислили какво ще последва след изборите.

Той посочи, че първо предстоят време за анализ и почивка, след което ще преценят как да продължат напред.

Търсим обединение около ценности и цели, а не на политическа основа

Андрей Гюров уточни, че призивът му за обединение не е свързан с политически договорки, а с общи ценности и цели, около които трябва да се обедини обществото. Сред тях той открои изграждането на силна България и достойна държава, в която хората могат да живеят спокойно и да планират бъдещето си.

„Тук не става въпрос за обединение на политическа основа. Става въпрос за обединение около ценности и цели, които обществото трябва да има. Една силна България, една достойна държава, едно място, където всички можем да живеем спокойно, да планираме своето бъдеще и да бъдем спокойни за бъдещето на децата си“, заяви той.

Гюров посочи, че образованието, здравеопазването и културата са сред темите, по които екипът му възнамерява да продължи да работи.

На въпрос дали подкрепата на Бойко Борисов е повлияла на резултата, той заяви, че единствената им цел е била да представят алтернатива на тези избори. Според него резултатът от първия тур е показал, че са се справили добре.

Гюров подчерта, че не са търсили подкрепа от политически лидери и партии, а разговорите са били свързани с общи цели и кампанията. Той допълни, че тепърва ще анализират как различните действия по време на кампанията са се отразили на крайния резултат.

Гюров изрази признателност и към семейството си, кандидата за вицепрезидент Георги Кандев и инициативния комитет, който е работил по време на кампанията.

„Още малко и днес е Денят на народните будители. Затова отново поздравявам всички хора на духа, които през времето са пазили българщината.

Днес трябва да започна с огромна благодарност към всички български граждани, които гласуваха и упражниха най-ценното си право на глас. Благодаря на тези, които ни подкрепиха, но също и на онези, които гласуваха за другите кандидати.

Искам да благодаря на семейството си, което беше зад мен през цялото време и ми оказваше изключителна подкрепа. Благодаря на господин Кандев, че се включи в тази битка, както и на целия инициативен комитет, чиито членове нито за миг не спряха да ни подкрепят, да работят, да разговарят с българските граждани и да разпространяват посланията, които искахме да отправим към тях“, заяви Андрей Гюров.

Георги Кандев благодари на стотиците хиляди български граждани, участвали в изборите, както и на всички, които са подкрепили кандидатурата на Андрей Гюров и него. Той посочи, че по време на предизборната кампания двамата са провели множество срещи в страната, на които са се запознали с надеждите, желанията и трудностите на хората.

Кандев подчерта, че борбата не приключва с тези избори, и поздрави победителите. Той призова българските граждани да следят дали дадените обещания ще бъдат изпълнени и дали законът ще бъде спазван.

„Искам да призова българския народ да бди. Да бди дали всички обещания, които получиха, ще бъдат изпълнени. Да бди върху закона, да бди върху спазването на това, което са им обещали“, заяви Георги Кандев.

Той завърши с думите: „Бог да бди над България и Бог да пази България“.