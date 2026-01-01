"Господин Радев, без Вас нямаше да се справя" - това бяха първите думи на Илияна Йотова след първите изборни резултати от балотажа, на които Йотова и Кирил Вълчев печелят срещу опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев.

Йотова благодари и на българските избиратели, излезли и упражнили правото си на глас, както и на всички, подкрепили тяхната двойка. "Искам да благодаря и на тези, които не ни подкрепиха, но излязоха днес да гласуват, техният глас за нас също означава много, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря и на тези активни български граждани, които излязоха, но не подкрепиха никого, ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения", допълни тя и благодари още на "Прогресивна България" и БСП за подкрепата.

Йотова отдели специално внимание и на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата ѝ. Според нея членовете му са били подложени на сериозен натиск по време на кампанията, но са останали единни до края. „След този неистов натиск, тази омраза, която се лееше срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери. До последно бяха с нас навсякъде - на срещите по страната, в телевизионните студия, в дебатите. И това за мен е изключителна отговорност“, заяви тя.

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Илияна Йотова акцентира върху положителната кампания, на която по думите й са наблегнали от първия момент те и разкритикува кампанията на опонентите си.

"Не си позволихме нито една нападка към нашите опоненти, не си позволихме езика на омразата и конфронтацията и на разделението за секунда да бъде част от нашата кампания, за съжаление не получихме същото отношение", посочи Йотова и допълни: "Ние говорихме с българските граждани за това, което е в техния всеки ден - за доходи, за мир, за предизвикателствата. И днес те разбраха нашето послание".

Тя сподели, че не може да си обясни кой е подвел Андрей Гюров за по думите й "изключително нападетелна кампания", която се е провела към тяхната кандидатпрезидентска двойка. "Хората днес с вота си ясно казаха "Не така!", за изори в България това е недопустимо и повярваха в друг тип политика. На политика, в която чрез диалог, разговор, в търсене на решение и сътрудничество с други институции могат да се взимат добрите решения, а не когато основното ти послание е да саботираш всички останали", каза Йотова.

По думите й обаче Гюров я е поздравил за победата ѝ на президентските избори. „Преди малко се обади господин Гюров, за да ме поздрави за победата и да ми каже, че аз ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички. И той е убеден в това“, заяви Йотова.

Тя коментира и изявленията на Асен Василев преди парламентарните и президентските избори. „Преди няколко месеца господин Василев каза преди парламентарните избори, че неговата формация ще спечели абсолютно мнозинство. След няколко месеца каза, че господин Гюров ще бъде новият президент на страната. Многоточието и отговора ги оставям за вас“, посочи още Йотова.

На въпрос за евентуално влияние върху бъдещите ѝ действия като президент тя бе категорична, че сама взима политическите си решения: „Що се отнася до моето поведение, аз смятам, че с почти 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя“.

Два пъти повече избиратели подкрепиха на втория тур България за първи път да има избран президент жена, заяви пред журналисти и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев след балотажа.

Той благодари на българите в чужбина, които са гласували за тях, и заяви, че те ще бъдат негов приоритет като вицепрезидент. Другата важна моя работа като вицепрезидент ще бъде да представяме по-добре страната си по целия свят, заяви Вълчев.

Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 века, и за демокрацията в нашата страна, каза кандидатът за вицепрезидент.

Особено внимание ще обърнем на младите хора. Ще ги поканим в президентството, за да чуем идеите им за бъдещето на България. Защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора към каузата на България, посочи Кирил Вълчев. Казано е, че разделено царство опустява – нещо, което видяхме през последните почти 40 години в България, отбеляза той. Трябва да направим така, че децата ни да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат, допълни Вълчев.