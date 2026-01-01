Познаваме се от 10 години. Илияна Йотова ще бъде един достоен президент на България. Това заяви премирът Румен Радев.

Данните на двете социологически агенции показват почти идентична подкрепа за двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Според „Тренд“ те получават 58.1% от гласовете, а според „Мяра“ – 58.2%. Разликата при резултата на Андрей Гюров и Георги Кандев също е минимална – съответно 38.9% и 38.6%.

Припомняме, че министър-председателят гласува с машина на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент в Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ в София.

"Гласувах президентската институция да бъде стожер на държавност, на обществената воля за справедливост. Гласувах президентската институция да бъде изразител на гласа на българските граждани", обясни премиерът. Той заяви, че е гласувал президентската институция да продължава да чертае европейския път на България с "опит, знания и убеденост".

"Вие видяхте ли какво стана на първи и втори тур", запита той журналисти. По думите му кампанията е била "недостойна, компроматна и кална".

"Да не бъдем толерантни към партии, сайтове и политици, които бълват компромати. Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите да изложат своите виждания", каза той.

Премиерът каза, че бюджетът ще бъде внесен "тези дни". "Полагаме огромни усилия да спасим публичните финанси, за да опрвим поразиите на Асен Василев, повярвайте ми, не е лесно", обясни Радев.

Очаквайте подробности!