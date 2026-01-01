България избра първата си жена президент с пълен мандат - Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят балотажа срещу опонентите им - Андрей Гюров и Георги Кандев.

Излязоха данните от паралелното преброяване на президентските избори. Проучването е на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра”, поръчани и финансирани от NOVA.

„Тренд”

Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на вота с преднина от 20% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник събират 58.1% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев – близо 38.9%.

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 3% от отишлите до урните.

Избирателната активност е 27.5%.

„Мяра”

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят битката за „Дондуков” 2 с 58.2% подкрепа. Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38.6 на сто от гласовете на избирателите. Това показват данните на „Мяра” при 100% изпълнение на извадката.

С „Не подкрепям никого” са гласували 3.2% от упражнили правото си на вот.

Избирателната активност е 27.2%.

По-рано станаха ясни първите exit poll-ове.

„Тренд”

Според exit poll-овете към 20:00 ч. за Йотова и Вълчев са гласували 51.4% от отишлите до урните, а за Гюров и Кандев - 43.6%.

На първия тур претендентите за „Дондуков” 2 спечелиха съответно 36.4% и 32.1%.

Опцията „Не подкрепям никого” в бюлетината са избрали 5% от отишлите до урните при 3.8% в първия тур на изборите миналата неделя.

Избирателната активност е 27.5% при 22.2% в края на изборния ден на 25 октомври.

„Мяра”

Според данните към 20:00 ч. действащият държавен глава Илияна Йотова и претендентът за неин вице Кирил Вълчев получават 51.0% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 44.7%. В първия тур резултатите на двете двойки според първите резултати беше съответно 35.6% и 32.5%.

По данни от изследването с „Не подкрепям никого” са гласували 4.3 на сто при 4.7% на първия тур.

Избирателната активност е 26.8% при 22.2 на сто миналата неделя.

Миналата неделя никоя от 27-те кандидатпрезидентски двойки не получи необходимата подкрепа, за да спечели на първи тур. На балотажа днес се изправиха събралите най-много от гласовете на хората - Андрей Гюров и Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Близо 6,6 млн. души имаха възможност да гласуват.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключи окончателно в 21:00 ч. В секциите извън страната гласуването започна също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.