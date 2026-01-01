При изключително ниска избирателна активност и засилено полицейско присъствие преминава вторият тур на президентските избори в Буковлък, посочва БНТ.

На балотажа в плевенското село основна тема отново са парите, но не защото някой ги раздава. От полицията съобщават, че няма задържани купувачи на гласове. Много от местните жители не крият разочарованието си, че не са били стимулирани финансово, за да упражнят правото си на вот. Затова в днешния мрачен и дъждовен ден предпочитат да си останат вкъщи.

"Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега няма, няма кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме, ние сме 8 човека тук, ама никой не е ходил от нашите. Те взимат по 50 хиляди, по сто хиляди лева и ни лъжат, че ще ни дадат и ни черпят 10 евро и пия бира там на центъра, ако дават пари, поне до 20 да пием, да сложим една маса", споделя откровено Илийчо Бечев.

"То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува, току-що го обсъдихме това, бях на гости", посочи от своя страна и Златко Бенов.