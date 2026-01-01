Кой посреща чуждестранните лидери, защо президентът застава точно пред държавния герб и как се подготвят срещите на най-високо ниво? Директорът на дирекция „Протокол“ към Президентството Мирчо Иванов разкрива пред NOVA правилата, които стоят зад официалните церемонии.

Президентът е човекът, когото всички виждат. Но зад всяко ръкостискане, всяка официална среща и всяка държавна церемония стои цял свят от правила, символи и внимателно подготвени детайли. Свят, в който дори мястото на един стол, разположението на цветята или секундата, в която се отваря врата, могат да имат значение.

Обикновено тази част от работата на президентската институция остава скрита от общественото внимание. Пред NOVA обаче директорът на дирекция „Протокол“ към Президентството на Република България открехва вратите към този невидим свят и разказва как се организират срещите на държавния глава.

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Кой посреща гостите на президента?

Едно от най-важните правила в дипломатическия протокол е свързано с ранга на официалните гости. Когато в България пристига чуждестранен държавен глава, той се посреща лично от българския президент. При посещение на министър-председател или председател на парламент посрещането се организира по различен начин. „Президентът на републиката посреща чуждия държавен глава тук. Във всички останали случаи, когато гостът е министър-председател или председател на Народно събрание, той се посреща от мен“, обяснява Мирчо Иванов.

Причината е в един от основните принципи на дипломатическия протокол – равенството по ранг. „Това е най-официалният подход. Двамата са равни по ранг и затова президентът на републиката посреща чуждия държавен глава и го приветства с добре дошъл“, допълва той.

Подготовката на подобни посещения започва много преди гостът да пристигне в България. За държавна или официална визита обикновено са необходими между три и шест месеца, а когато става въпрос за голям международен форум, организацията може да започне и година по-рано. Дори моментът, в който президентът излиза от кабинета си, се уточнява предварително.

„При среща с министър-председател или председател на Народното събрание се определя точният час, в който президентът излиза от кабинета си, за да могат двамата да се срещнат на предвиденото място“, разказва директорът на протокола.

Гербовата зала - мястото, където символите говорят

Едно от най-представителните помещения в президентската институция е Гербовата зала. Именно там се провеждат някои от най-тържествените церемонии, включително връчването на акредитивните писма от новоназначените чуждестранни посланици.

Централно място в залата заема гербът на Република България. Неслучайно при официални церемонии президентът застава точно пред него. „Гербът е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на страната ни. Президентът е обединител на нацията съгласно Конституцията на Република България. Именно поради тези две причини той застава на това място“, обяснява Мирчо Иванов.

Друг важен принцип е симетрията. Разположението на участниците, дистанцията между тях и цялостната композиция на церемонията се определят предварително.

БГНЕС

Но може ли самият президент да наруши протокола? „Обикновено протоколът не се нарушава. Крайното решение, разбира се, е на президента, но по принцип правилата се спазват“, посочва Иванов.

По думите му най-сериозните проблеми възникват, когато дадено действие може да засегне националното достойнство на друга държава. „Няма маловажен детайл в протокола“, подчертава той.

Защо почетният гост сяда отдясно?

Обиколката продължава в Зелената зала - помещението, в което се провеждат срещите с чуждестранните посланици при акредитирането им в България. И тук разположението на участниците следва строго определени правила. Президентът заема мястото отляво, а посланикът сяда отдясно. „Това е така нареченото почетно място. В международната протоколна практика е прието, че то е от дясната страна, с много малко изключения“, обяснява директорът на дирекция „Протокол“.

Особено значение има и подредбата при срещите между двама президенти. Тъй като държавните глави са равни по ранг, местата им трябва да отразяват именно това равнопоставено положение.

Сред помещенията в Президентството е и залата, в която през годините са се провеждали консултации с политически сили, срещи с кандидати за министър-председатели и разговори с чуждестранни държавни глави.

Цветята също са част от дипломацията

Оказва се, че дори изборът на цветя за официалните срещи не е случаен. Освен естетиката организаторите трябва да съобразят и здравословните особености на гостите. „Основният принцип е да няма цветя със силен аромат. Предварително трябва да се знае дали гостът има алергия към определен вид цветя“, разказва Мирчо Иванов.

Така детайли, които за страничния наблюдател изглеждат незначителни, се превръщат в част от цялостната подготовка на едно дипломатическо посещение.

Въпреки строгите правила съществуват и случаи, в които предварително установеният ред отстъпва място на личен жест. Мирчо Иванов си спомня подобна ситуация по време на официално посещение на български президент в чужбина.

Според предварителната програма на летището българският държавен глава трябвало да бъде изпратен от вицепремиер, двамата посланици на съответните държави и представител на президентската институция. Вместо това на летището пристигнал лично президентът на страната домакин, за да изпрати българския си колега.

Неочакваното присъствие се превърнало в жест на специално уважение, надхвърлящ предварително договорения протокол.

Невидимата работа зад публичните церемонии

За журналистите и телевизионните зрители официалните събития започват с появата на държавния глава пред камерите. За служителите на протокола обаче подготовката е започнала седмици, месеци, а понякога и година по-рано. Достъпът на медиите до президентската институция също е част от установената организация. Журналистическите екипи преминават през определен вход и се допускат след проверка от Националната служба за охрана.

От посрещането на чуждестранен президент до подредбата на залата, от избора на цветя до точния момент на ръкостискането - зад всяка публична церемония стоят множество решения, които рядко попадат в телевизионния кадър.