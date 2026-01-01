Алексей Тарасов, беквокалист на групата „Любе“, почина на 64-годишна възраст. Той се е борил с два отделни вида рак малко преди смъртта си, съобщава Telegram каналът Mash.

През февруари 2026 г. на музиканта е поставена диагнозата рак на ларинкса – в областта на гласните му струни е открит злокачествен тумор. Няколко месеца по-късно лекарите установяват и рак на червата с метастази.

Алексей Тарасов е починал на 30 октомври. От групата „Любе“ съобщиха за кончината му, като изказаха съболезнования на семейството и близките му. Музикантите не разкриха обстоятелствата около трагедията, нито посочиха конкретната причина за смъртта.

Тарасов си сътрудничеше с групата „Любе“ от 1989 г. и участваше в записите на албумите ѝ. През последните месеци феновете бяха забелязали отсъствието му от концертите на групата – на негово място на сцената излизаше синът му Серафим.