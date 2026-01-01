Четири контейнера са забелязани да дрейфуват в Черно море източно от Бургаския залив. Това съобщава системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) в навигационно предупреждение.

Контейнерите са локализирани днес в 10:55 часа на четири различни позиции в района.

В предупреждението на VTMIS се посочва, че плавателните съдове трябва да преминават с изключително повишено внимание заради навигационната опасност.

Близо 20 контейнера от ударения от дронове кораб плават в морето

БТА припомня, че на 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Корабът потъна около полунощ, съобщи областната администрация във Варна, като информацията беше потвърдена от Дирекция „Контрол на корабоплаването“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. Корабът, който бе ударен, е бил натоварен с 421 контейнера и част от тях – 20 контейнера, са паднали зад борда и дрейфуват в морето, каза тогава командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов.