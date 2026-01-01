Движението по пътя Юндола – Якоруда е временно спряно заради паднала скална маса и частично пропадане на пътното платно в Благоевградска област. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Ограничението е въведено още на територията на Пазарджишка област, в района на Юндола.

От 14 ч. днес, 1 ноември, до 14 ч. на 3 ноември временно е ограничено движението и в двете посоки по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог в участъка от км 61 (отклонение за Аврамово) до км 97 (отклонение за Елешница), поради свличане на пътната настилка, съобщиха и от Агенция "Пътна ифраструктура".

Трафикът се осъществява по обходен маршрут:

В посока Гоце Делчев:

По път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог на км 61+500 (отклонение за с. Аврамово) до Доспат - от Доспат по път III-197 до Гоце Делчев и обратно.

В посока Велинград:

По път II-19 до Гоце Делчев - от Гоце Делчев по път III-197 до Доспат - от Доспат по път II-37 до отклонение за Сърница по път III-843 -по път III-843 до Велинград.