До края на тази седмица Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и още четири организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Конфедерация на труда „Подкрепа“, се очаква да проведат спешна среща с министър-председателя Румен Радев, министъра на финансите Гълъб Донев и с министъра на енергетиката Ива Петрова във връзка с растящите цени на електроенергията. Това съобщи в Стара Загора президентът на КНСБ Пламен Димитров, който взе участие в среща с регионалните стриктури на синдиката.

126% ръст от юни: Работодатели и синдикати искат спешна среща с премиера заради скъпия ток

Работодателите и синдикатите отбелязват в своето отворено писмо, че действието на двата режима за компенсации - за небитовите крайни потребители и за енергоемките потребители, е с отложено плащане точно когато са най-необходими. Затова искането е за преразглеждане.

Димитров подчерта, че високите цени на електроенергията засягат и небитови потребители с обществено значими функции, включително културни институции, които не са обхванати от специалния механизъм за компенсиране.