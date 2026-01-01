Румънският Сенат - горната камара на парламента - прие днес с мълчаливо съгласие проектозакон, който предвижда забрана на достъпа на лица под 15 години до социалните мрежи, доставяни от онлайн платформи, съобщава Аджерпрес.

Срокът за обсъждане и гласуване на проекта изтече и по този начин законодателното предложение се смята за прието с мълчаливо съгласие. Сенатът е първият сезиран орган, а окончателното решение предстои да бъде взето от Камарата на депутатите, отбелязва агенцията.

Според проектозакона доставчиците на онлайн платформи имат задължението да предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят достъпа и използването на социалните мрежи от лица под 15 години. Те трябва да приложат ефективни механизми за проверка на възрастта на потребителите със спазване на защитата на личния живот и законодателството за данните от личен характер.

В проекта се посочва, че механизмите за проверка на възрастта се базират на решения, признати от Европейския съюз или съответстващи на насоките за прилагане на регламента на ЕС за дигиталните услуги. "Не се смята за достатъчно чисто декларативното заявяване на възрастта на потребителя", се отбелязва в текста.

За лицата на възраст между 15 и 18 години нормативният акт предвижда доставчиците на онлайн платформи да имат задължението да осигурят повишено ниво на защита чрез прилагането на "адекватни и пропорционални мерки", целящи да намалят системните рискови, свързани с използването на социалните мрежи.

Доставчиците трябва да деактивират по подразбиране за лицата под 18 години целевата реклама, базирана на профилиране, както и функциите за директни съобщения от потребители, които не са в списъка с одобрени контакти. Също така по подразбиране трябва да активират частни профили (съдържание, видимо само за одобрените контакти) и инструменти за контрол на времето, прекарано на платформата, с периодични известия.

Неспазването на тези изисквания представлява административно нарушение, като се санкционира с глоба от 0,5 до 2 процента от глобалния годишен оборот за предишната финансова година или при по-тежки и повтарящи се нарушения - спиране на дейността на доставчика на територията на Румъния, се предвижда в нормативния акт.