Около 40 литра на квадратен метър е достигнало количеството на падналите валежи в Добрич от снощи до 13:00 ч. днес. Това съобщиха от Общината във връзка с продължаващите интензивни дъждове и повишения риск от локални наводнения.

Дъждът е наводнил части от централните булеварди в града, но шофьорите с автомобилите преминават по тях бавно и с повишено внимание, посочва БТА.

За днес е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления. По предварителна информация от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) се очаква за утре, 3 ноември, да бъде обявен червен код за опасно време, допълниха от общината.

Към момента в общинската администрация е постъпил един сигнал за наводнен двор вследствие на обилните валежи. Временно е преустановена работата на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Русия“ и ул. „Вардар“. Светофарът е превключен на жълт мигащ сигнал, като се работи по отстраняване на аварията, съобщиха от общинската администрация.

От общината призоваха гражданите към повишено внимание и предпазливост, както и да следят официалните канали за информация при промяна на метеорологичната обстановка.

Във Варна, където също бе обявен оранжев код, повече от 30 екипа работят по отводняването на улици и подлези, съобщиха от общината. По данни на НИМХ количеството на падналите валежи там е достигнало 76,5 литра на квадратен метър, очаква се дъждът да продължи и през следващите дни.