Проливният дъжд във Варна доведе до сериозни затруднения в движението, а участък от пътя в центъра на града беше затворен. Заради усложнената обстановка беше задействана системата BG-ALERT, а над 30 екипа работят по отводняването на улици и ключови пътни участъци.

Напълно затворен за преминаване е участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Приморски“.

От полицията призовават шофьорите да избягват затворения участък е да използват алтернативни маршрути

"Пътна полиция" призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с изключителна бдителност и съобразена скорост.

Наводнен е и градският транспорт в морската столица, става ясно от кадрите в социалните мрежи.

Системата BG-ALERT беше задействана

Кметът Благомир Коцев призова гражданите да избягват рискови участъци, да спазват указанията на институциите и да следят информацията за развитието на ситуацията, пише БНР.

Проливният дъжд доведе до наводнени улици, затруднено движение и сигнали за паднали дървета в различни части на града.

Областният управител Марио Смърков посочи, че е отправена препоръка към кметовете на останалите 11 общини в областта да задействат системата за ранно оповестяване според ситуацията.

Над 30 екипа на фирмата, която поддържа уличните шахти „Никман“, на ВиК и на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна са на терен и работят по отводняването на засегнатите от обилния валеж участъци. Екипите изпомпват натрупаната вода и почистват шахтите, задръстени от паднали листа. Ревизионните шахти са отворени, за да се осигури по-бързото оттичане на водата, съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.

В момента приоритетно се отводняват главните пътни артерии и пространствата около болници, детски градини и училища.

Причината за затруднената обстановка е голямото количество паднали листа вследствие на силния вятър и дъжда. Според данни на Националния институт по метеорология и хидрология във Варна към момента са паднали 76,5 литра дъжд на квадратен метър. Очаква се валежите да продължат и през следващите дни.

Четири са сигналите за паднали дървета, по които работят екипи на пожарната. Получени са и три сигнала за наводнени подлези – до жп гарата, до Икономическия университет и на ул. „Шипка“. Действията на екипите се съобразяват със степента на спешност и възможностите за достъп до засегнатите места.

Тъй като валежът продължава, Община Варна призовава гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване. При необходимост те могат да потърсят дежурния в общината или да подадат сигнал на телефон 112.

Доброволното формирование към Община Варна също е в готовност да се включи при необходимост.