11 000 ученици, хиляди идеи и една обща кауза – здравето. С впечатляващо участие завърши 18-ото издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, който насърчава младите хора да превръщат знанията си за здравословния начин на живот в реални инициативи и добри практики.

На церемонията по награждаването на финалистите министърът на здравеопазването Катя Ивкова поздрави участниците за тяхната активност, креативност и стремеж да допринасят за по-здравословна среда.

„Вие сте бъдещите здравни дипломати и гордостта на България“, заяви министър Ивкова, като подчерта, че конкурсът се е утвърдил като значима инициатива, обединяваща ученици, учители, родители и институции около общата цел за по-здравословно бъдеще.

Чрез спорт, движение, творчество и грижа за природата участниците показват, че здравето има много измерения, а изграждането на полезни навици започва още в детска възраст. Особено важно е младите хора да осъзнават значението както на физическото, така и на психичното здраве.

Министърът благодари на учителите, родителите и партньорите за подкрепата и подчерта, че признание заслужава всеки ученик, вложил усилия и вдъхновение в своя проект.

„Нека здравето бъде ваш съзнателен избор, а желанието ви да правите света по-добър – ваше постоянно вдъхновение“, пожела Катя Ивкова.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се реализира в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.