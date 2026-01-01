Сметната палата не е установила конфликт на интереси при Делян Пеевски по сигнала на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Това съобщи председателят ѝ Димитър Главчев в публикация във Facebook. Решението е прието единодушно и се отнася единствено до липсата на конфликт на интереси, съгласно предоставените в сигнала данни, уточни Главчев.

Той посочва, че проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на Националната агенция за приходите и Софийската градска прокуратура, съгласно решението на Сметната палата.

Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, "а не според желанията, на когото и да било“, заявява Главчев. Според него този закон се прилага и по отношение на необходимостта от деклариране на обстоятелствата, изложени в сигнала.

По-рано в позиция, разпространена от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи, Демерджиев заяви, че Сметната палата не намира нарушение в това, че Пеевски не е декларирал частните си полети, и не вижда проблем в липсата на официално предоставена информация как са заплатени те. Министърът посочи, че е получил писмо от заместник-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да бъде уважен сигналът, който е изпратил на 31 юли.