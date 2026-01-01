Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Институцията не вижда проблем и в липсата на официално предоставена информация за това как са платени пътуванията. Това съобщава министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в своя публикация.

Той посочва, че е получил официално писмо от заместник-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, с което е уведомен, че институцията няма да уважи подадения от него сигнал на 31 юли.

„Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход, не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание“, коментира Демерджиев.

Демерджиев сезира Сметната палата заради частните полети и имуществото на Делян Пеевски

Министърът припомня, че лицата, заемащи висши държавни длъжности, имат задължение да декларират не само доходите си, за да може да се проследи дали те съответстват на стандарта им на живот, но и случаите, в които други лица правят значителни разходи в тяхна полза.

Демерджиев подчертава, че сигналът му е свързан със съмнения за несъответствие между декларираните имущество и доходи на Пеевски и фактическия му начин на живот, както и с неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в негова полза.

В публикацията си министърът отправя критики към работата на Сметната палата и заявява, че според него част от институциите продължават да действат като „чадър“.

Демерджиев сезира НАП за разходите за полети на Пеевски

„За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си“, пише той.

Демерджиев припомня, че през лятото на 2023 г. ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС са избрали Димитър Главчев за председател на Сметната палата със седемгодишен мандат.

В края на позицията си министърът поставя въпроса за възможностите за обжалване на решението на институцията. По думите му то може да бъде протестирано единствено от Софийската градска прокуратура.

„Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС“, завършва Демерджиев.

Припомняме, че на 31 юли министърът сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираните имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. В сигнала бяха посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на разходи, направени в полза на депутата.