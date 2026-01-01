Мобилизацията на избирателите, политическите подкрепи между двата тура и кампанията са сред факторите, определили победата на Илияна Йотова на президентските избори. Балотажът очертава и ново политическо противопоставяне, в което либералната общност се утвърждава като основна опозиционна сила, а Андрей Гюров може да се превърне в лидер на нов политически проект. Това бяха част от изводите на журналиста Ружа Райчева, финансиста Левон Хампарцумян, пиар експерта Диана Дамянова, политолога Първан Симеонов от агенция „Мяра“ и социолога Димитър Ганев от „Тренд“ в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

Подкрепите между двата тура мобилизираха избирателите

Журналистът Ружа Райчева определи като важен фактор за изборния резултат случилото се между двата тура, особено подкрепите от политическите лидери. По думите ѝ „Възраждане“ и „Величие“ застанаха зад Илияна Йотова, докато Бойко Борисов подкрепи Андрей Гюров.

Според Райчева обаче подкрепата на лидера на ГЕРБ е мобилизирала допълнително избирателите на Йотова и е дала основание за интерпретацията на Румен Радев за „нова сглобка“.

Тя допълни, че мобилизацията на ДПС, за която се говореше преди вота, действително се е случила, но не в очакваната степен. Влияние върху резултата е оказал и дебатът между Йотова и Гюров.

Пиар експертът Диана Дамянова също смята, че дебатът е бил решаващ. Според нея решението на Гюров да участва в него не е било правилно, тъй като не е бил достатъчно подготвен.

„Да отидеш и да те бият 7:1 е много по-лошо от това да се скриеш от дебат“, коментира Дамянова, като допълни, че представянето му е мотивирало част от вота за Йотова.

Тя посочи и негативното влияние на включването на „летящи елфи“ в кампанията на Гюров. Според нея негативната кампания е мобилизирала ядрото на избирателите на Йотова.

Дамянова критикува и политическото послание на кандидатпрезидентската двойка на Гюров и Кандев, което по думите ѝ се е ограничавало до „долу Путин“ – позиция, която е актуална още от 2022 г.

„Виждат, че грешат и продължават да правят грешки“, допълни тя.

Новата опозиция и политическата география

Политологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“ коментира, че резултатите от балотажа потвърждават промяна в политическата география на страната.

„Потвърди се нова политическа география – има нова опозиция, най-общо казано. Психологически новата втора сила вече е по-скоро либералната общност, а не толкова ГЕРБ заради отказа им да влязат в това състезание“, заяви Симеонов.

Според него общността около „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и ДСБ се е мобилизирала значително, като е получила подкрепа и от избиратели на ГЕРБ и ДПС.

Симеонов отбеляза, че това са първите самостоятелни президентски избори от десетилетие насам, но интересът към тях е бил ограничен.

„Оказва се, че на огромна част от българите това не им е толкова интересно“, коментира той.

Политологът подчерта, че президентският и парламентарният вот не могат да бъдат сравнявани директно, но резултатът от изборите със сигурност отразява и текуща оценка за управлението, при която се наблюдава известна ерозия.

Въпреки това, по думите му, България има ясно избран президент, при това жена за първи път в историята си. Предстои да се види дали очертаното противопоставяне ще се превърне в реални форми на оспорване на властта.

Андрей Гюров може да оглави нов политически проект

Социологът Димитър Ганев от „Тренд“ коментира подкрепата на Бойко Борисов за Андрей Гюров и възможността тя да е част от опит за политическо препозициониране на лидера на ГЕРБ.

Според него фактът, че подкрепата е била лична, а не партийна, не е случаен, тъй като подобна позиция би срещнала съпротива в редиците на ГЕРБ.

„Оттук нататък въпросът е дали ще започне оформянето на фронт, който да включва Борисов. Дали от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ ще приемат Борисов като свой партньор и дали той ще ги приеме. Смятам, че са направени стъпки в тази посока“, каза Ганев.

Той обърна внимание и на възможността около Андрей Гюров да се създаде нов политически субект. По думите му представители на инициативния комитет на кандидата, както и самият Гюров, са дали сигнали за подобна перспектива.

„Това означава, че може да се появи и нов играч, който малко или много да промени балансите там“, коментира Ганев.

Според него се очертава двуполюсност, като Гюров е възможен лидер на ново политическо движение.

Първан Симеонов също смята, че с появата на нови фигури разделенията в десницата могат да бъдат преодолени.

„Отваря се въпросът за Гюров дали ще е нов политически субект, дали ще е кандидат за София. Със сигурност се роди много сериозна нова политическа фигура“, заяви той.

Радев си връща част от разочарованите избиратели

Според Диана Дамянова президентските избори са дали възможност на Румен Радев да си върне част от избирателите, които са били разочаровани от него през последните месеци.

Левон Хампарцумян обаче смята, че популярността на Радев намалява, като основният въпрос е с каква скорост се случва това.

Финансистът отбеляза, че в чуждите медии резултатът от изборите се интерпретира като победа на русофилите.

Ружа Райчева от своя страна посочи, че по време на кампанията, особено преди втория тур, е липсвал ясно очертан политически противник на Йотова.

Тя критикува поведението на ПП-ДБ в социалните мрежи, като според нея формацията е започнала да използва методи на унижение спрямо хората, с които не е съгласна.

Райчева коментира и начина, по който западните медии отразяват победата на Йотова, като според нея причината е рязката промяна спрямо предишния модел на управление. Тя подчерта, че новата власт продължава да участва активно в международните съюзи, но има собствена гледна точка.

София и икономическата тежест на столицата

Левон Хампарцумян обърна внимание на значението на София за политическите процеси и икономиката на страната.

Според него около 60% от българската икономика е концентрирана в столицата, което прави резултатите от гласуването там особено важни.

Той смята, че столичните избиратели не трябва да бъдат пренебрегвани и имат достатъчно интелектуален потенциал, за да се ориентират в политическите процеси.

Арестите на кметове и реакцията на ДПС

Димитър Ганев коментира и влиянието на арестите на кметове върху поведението на избирателите на ДПС.

„Няма съмнение, че в момента, в който арестуваш ключови фигури от ДПС, е нормално да има такава реакция“, заяви социологът.

По думите му евентуална загуба на Йотова би нанесла сериозен и трудно поправим удар върху управлението, което вероятно би довело до политическа криза.