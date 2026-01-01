Четири са потвърдените случая на морбили в Северна Македония, съобщи здравният министър на страната Сашо Клековски. Става дума за бебе от Косово, както и за две бебета от Северна Македония и 40-годишен гражданин на страната. Заболелите в страната са от Велес, Щип и Скопие, като и в трите случая става въпрос за неваксинирани хора. Ваксинацията не обхваща бебетата под 12 месеца, уточни министърът, цитиран от местните медии.

По думите на Клековски Институтът за обществено здраве и центровете за обществено здраве завършват епидемиологичните анализи за евентуална връзка между случаите, но по думите му към момента няма условия за обявяване на епидемия.

„Имаме първите случаи и това, което правим в контекста на епидемия в Косово и България, е да призовем за предпазливост сред гражданите и институциите. Ваксинирайте се, проверете дали имате две дози от ваксината или дали сте прекарали заболяването. Ако имате температура и обрив, не ходете на лекар, а му се обадете. Морбили е силно заразна болест и всяко посещение в чакалня увеличава риска от разпространение на заболяването. Основната контактна точка за морбили са основно чакалните в здравните заведения. Вирусът е активен около два часа във въздуха и ако това е относително широка рискова зона и мисля, че трябва да бъдем максимално предпазливи”, цитират медиите в Северна Македония думите на Клековски.