Разчистете домовете си и предайте безплатно отпадъците от мазета, гаражи и тавани на мобилния пункт на Столична община, зоват от ведомството. Призивът е във връзка с петото есенно издание на инициативата за поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани „МаГаТа фест“.

На 7 ноември от 10:00 до 15:00 ч. мобилният пункт ще бъде разположен на кръстовището на ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Терсия Макдермот“, преди локалното на Околовръстното шосе, в район „Студентски“ (виж точната локация).

Над 16 тона отпадъци събраха на „МаГаТа фест“ в район „Искър“

Петото издание на събитието идва след високата гражданска активност и поредица от рекорди от началото на есенния сезон, посочват от СО. Инициативата стартира с над 4,5 тона събрани отпадъци в Складово-производствена зона „Слатина“, близо 16 тона в район „Подуяне“ и рекордните над 24 тона пред бившия хотел „Плиска“. Преди броени дни жителите на район „Искър“ предадоха още над 16 тона специфични битови отпадъци.

По време на „МаГаТа фест“ гражданите могат да предадат напълно безплатно следните видове отпадъци:

Едрогабаритни отпадъци (стари мебели, дивани, матраци, шкафове);

Излязла от употреба домакинска техника и електроника (телевизори, компютри, печки, дребни уреди);

Излезли от употреба автомобилни гуми;

Опасни битови отпадъци (стари лекарства, живачни термометри, бои, лакове, химикали, почистващи препарати и опаковките от тях);

Негодни за употреба батерии и акумулатори;

Отпадъци от текстил и обувки;

Отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

Столична община

Посетителите ще могат да се включат и в базара за размяна „Остави и вземи“, организиран със Сдружение „Рето - Надежда“, където всеки има възможност да остави запазени дрехи и предмети или да вземе нещо полезно, давайки му втори живот.

На място ще бъдат и експертите от сдружение „За Земята“, които ще консултират гражданите с практически насоки за правилно компостиране и намаляване на отпадъците у дома.