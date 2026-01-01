Над 16 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани предадоха жителите на столичния район „Искър“ по време на четвъртото есенно издание на инициативата „МаГаТа фест“. Стотици граждани се включиха в събитието, организирано от Столичната община, като предадоха безплатно различни видове битови отпадъци за разделно събиране.

Най-голямо беше количеството на едрогабаритните отпадъци – 11 тона стари мебели, матраци, дивани и шкафове. Събрани са още 3 тона автомобилни гуми, над 1 тон отпадъци от опаковки, 1 тон опасни битови отпадъци и 100 кг негодни за употреба батерии и акумулатори.

В рамките на събитието са раздадени и 73 съда за домашно компостиране на граждани, заявили участие в общинската кампания „Компостирай вкъщи“.

Посетителите са имали възможност да се включат и в базара за повторна употреба „Остави и вземи“, организиран съвместно със сдружение „Рето – Надежда“. Там те са дарили запазени дрехи, книги и други вещи, които могат да намерят ново приложение.

Мобилният пункт беше разположен на ъгъла на ул. „5036-а“ и бул. „Христофор Колумб“ в ж.к. „Дружба 1“. Преди събитието Столичната община призова жителите на района да се възползват от възможността да предадат безплатно ненужни вещи, електроуреди, автомобилни гуми, батерии, опасни битови отпадъци, текстил и опаковки, вместо да ги оставят край контейнерите за смесен битов отпадък.

Есенната поредица на „МаГаТа фест“ отчита висока гражданска активност. При първото издание в СПЗ „Слатина“ бяха събрани над 4,5 тона отпадъци, а в район „Подуяне“ количеството достигна близо 16 тона. Третото събитие, проведено пред хотел „Плиска“, постави рекорд с 24 тона разделно събрани отпадъци.

От Столичната община съобщават, че подготвят следващите локации на инициативата. Новите райони, които ще бъдат посетени от мобилните площадки за разделно събиране, ще бъдат обявени допълнително.