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Над 16 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани предадоха жителите на столичния район „Искър“ по време на четвъртото есенно издание на инициативата „МаГаТа фест“. Стотици граждани се включиха в събитието, организирано от Столичната община, като предадоха безплатно различни видове битови отпадъци за разделно събиране.

Най-голямо беше количеството на едрогабаритните отпадъци – 11 тона стари мебели, матраци, дивани и шкафове. Събрани са още 3 тона автомобилни гуми, над 1 тон отпадъци от опаковки, 1 тон опасни битови отпадъци и 100 кг негодни за употреба батерии и акумулатори.

В рамките на събитието са раздадени и 73 съда за домашно компостиране на граждани, заявили участие в общинската кампания „Компостирай вкъщи“.

Посетителите са имали възможност да се включат и в базара за повторна употреба „Остави и вземи“, организиран съвместно със сдружение „Рето – Надежда“. Там те са дарили запазени дрехи, книги и други вещи, които могат да намерят ново приложение.

Мобилният пункт беше разположен на ъгъла на ул. „5036-а“ и бул. „Христофор Колумб“ в ж.к. „Дружба 1“. Преди събитието Столичната община призова жителите на района да се възползват от възможността да предадат безплатно ненужни вещи, електроуреди, автомобилни гуми, батерии, опасни битови отпадъци, текстил и опаковки, вместо да ги оставят край контейнерите за смесен битов отпадък.

Есенната поредица на „МаГаТа фест“ отчита висока гражданска активност. При първото издание в СПЗ „Слатина“ бяха събрани над 4,5 тона отпадъци, а в район „Подуяне“ количеството достигна близо 16 тона. Третото събитие, проведено пред хотел Плиска“, постави рекорд с 24 тона разделно събрани отпадъци.

От Столичната община съобщават, че подготвят следващите локации на инициативата. Новите райони, които ще бъдат посетени от мобилните площадки за разделно събиране, ще бъдат обявени допълнително.

Столична община
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София