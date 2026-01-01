Столичната община обяви три нови дати за временните поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани „МаГаТа фест“, които ще се проведат в районите „Слатина“ и „Подуяне“.

Първото събитие ще се състои на 19 септември в район „Слатина“ на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13, последвано от издание на 26 септември в район „Подуяне“ на кръстовището на ул. „Резбарска“ и ул. „Васил Кънчев“. На 3 октомври площадката ще бъде на паркинга пред бившия хотел „Плиска“.

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„Избрахме да започнем тазгодишните издания приоритетно от тези квартали, тъй като гражданите в Зона 3 бяха сред най-засегнатите по време на преходния период в сметопочистването и за нас е важно да им предоставим директна подкрепа за разчистването на домакинствата“, заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

„Тъй като в район „Изгрев“ се оказа сложно да намерим подходяща локация, с кмета на район „Слатина“ Георги Илиев договорихме разкриването на втора точка в техния район – на паркинга пред бившия хотел „Плиска“. По този начин ще достигнем и до изгревчани, тъй като локацията е напълно удобна и леснодостъпна и за тях.“, поясни инж. Николай Неделков.

Целта на „МаГаТа фест“ е общината да улесни гражданите при разделното предаване на различни масово разпространени отпадъци, които имат специален режим на събиране, да подобри събираемостта и да повиши информираността за значимостта на разделянето на отпадъците.

Рекордно количество от близо 29 000 килограма опасни отпадъци са предали жители на София през 2025 г.

По време на събитието Столичната община ще обособи на едно място пунктове за разделно събиране на:

· Едрогабаритни отпадъци

· Опасни отпадъци от домакинствата – стари лекарства и живачни термометри, излезли от употреба бои, лакове и химикали, почистващи препарати и опаковките от тях

· Отпадъци от опаковки от метал, хартия и пластмаса

· Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

· Негодни за употреба батерии и акумулатори

· Отпадъци от обувки и текстил

· Излезли от употреба автомобилни гуми

Тази година инициативата е обогатена с нови партньорства и възможности, като към екипа се присъединява Сдружение „Рето – Надежда“ с базар за повторна употреба „Остави и вземи“, където всеки може да дари запазени дрехи и предмети или да вземе нещо полезно.

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Гражданите ще имат възможност да получат и безплатен компостер, в случай че отговарят на изискуемите условия за домакинства с дворни пространства, като тези, които вече са заявили съоръжения по кампанията „Компостирай вкъщи“, могат да ги вземат директно на място, ако това е по-удобно за тях от посещение в районната администрация.

На терен ще бъде и екипът на сдружение „За Земята“, който ще предоставя на посетителите практически съвети за компостирането, рециклирането и повторната употреба.