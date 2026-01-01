Достатъчно е някой у дома да пече ябълки с канела и цялата къща ухае на празник. Тази подправка е с нас от хиляди години. В Древен Египет е била по-скъпа от златото, а днес я слагаме в баницата с тиква, в греяното вино и в сутрешната овесена каша, без да се замисляме.

Около канелата обаче се носят и много обещания: че сваля кръвната захар, топи килограмите, лекува настинки. Кое е вярно и кое преувеличено?

Две канели, а не една

Малко хора знаят, че в магазина обикновено продават два различни вида.

Цейлонската канела, наричана още „истинска“, идва от Шри Ланка. Пръчиците ѝ са светлокафяви, тънки и чупливи, навити на много пластове като пура. Вкусът ѝ е нежен и сладникав. По-рядко се среща и е по-скъпа.

Касията, или китайската канела, е тази, която най-често купуваме. Пръчиците ѝ са по-тъмни, твърди, навити като дебела тръбичка. Вкусът е по-силен и по-лютив. Ако на опаковката пише само „канела“, най-вероятно е касия.

Разликата не е само във вкуса. Ще стигнем и до това.

Канелата влияе положително при хора с рак или диабет

Какво казва науката

Канелата е богата на антиоксиданти, вещества, които предпазват клетките от увреждане. В лабораторни изследвания тя показва и противовъзпалително и антибактериално действие. Това обаче е в епруветка. В човешкото тяло ефектът от щипката в сладкиша е много по-скромен.

Най-много е изследвано влиянието ѝ върху кръвната захар. Някои изследвания показват, че канелата може леко да понижи нивото на захарта след хранене, като забавя изпразването на стомаха и подобрява чувствителността към инсулина. Резултатите обаче са противоречиви. Едни изследвания намират ефект, други не. Затова лекарите са категорични: канелата не е лекарство за диабет и не може да замести лечението.

Има данни и за малък ефект върху холестерола и кръвното налягане, но и те не са достатъчно сигурни, за да се правят препоръки.

А отслабването? Тук отговорът е кратък: няма доказателства, че канелата топи килограми. Тя може да помогне по друг начин. Ароматът ѝ създава усещане за сладост, така че можете да сложите по-малко захар в кафето, кашата или кекса. Това вече е реална полза.

Кога внимавайте: кумаринът

Ето защо е важно какъв вид канела купувате. Касията съдържа много повече кумарин, естествено вещество, което в големи количества може да натовари черния дроб. Цейлонската канела съдържа съвсем малко.

Щипката в кекса не е проблем. Но ако по съвет от интернет решите да пиете всеки ден чай с пълна лъжичка канела, с касия можете лесно да надхвърлите безопасното количество, особено ако сте с по-ниско тегло. При децата това става още по-лесно.

Затова, ако използвате канела всеки ден и в по-големи количества, изберете цейлонска. На опаковката ще пише „Ceylon“ или Cinnamomum verum.

Кой да внимава

Хората с диабет, които пият лекарства. Канелата в големи количества, особено като добавка, може да засили действието им и захарта да падне твърде ниско. Ако мислите да я приемате редовно, кажете на лекаря.

Хората с болен черен дроб – заради кумарина.

Хората, които пият лекарства за разреждане на кръвта.

Бременните – като подправка в храната е безопасна, но добавки с канела по-добре да се избягват.

И още нещо, особено ако имате тийнейджъри у дома. Преди години из социалните мрежи се въртеше „предизвикателство“ да се глътне лъжица суха канела наведнъж. Това е опасно. Прахът попада в дробовете и може да причини сериозни проблеми с дишането.

Как да я използваме

Канелата най-добре върши работа като вкусна част от нормалното хранене:

в овесената каша или киселото мляко с ябълка, вместо захар;

в печени ябълки, тиква или круши;

в кафето или какаото;

в ястия с месо, като в гръцката и мароканската кухня;

в домашния чай с пръчица канела, джинджифил и лимон.

Пръчиците пазят аромата си по-дълго от смляната канела. Съхранявайте я в затворен буркан, далеч от светлина и топлина.

Накратко

Канелата е ароматна, полезна подправка с антиоксиданти и може леко да помогне при кръвната захар. Но не е чудо. Най-голямата ѝ сила е, че прави храната по-вкусна, без да добавя захар. Използвайте я с удоволствие, но с мярка. А ако я ползвате всеки ден, изберете цейлонската.