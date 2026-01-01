Много домакини поставят яйца навсякъде, където има удобни вдлъбнатини, без дори да се замислят дали това е правилно. Експертите по безопасност на храните обаче съветват да се преразгледа този навик, тъй като мястото за съхранение влияе не само върху свежестта, но и върху безопасността на продукта, съобщава „Ел Еспаньол“.

Експертите обясняват, че всеки път, когато отворим хладилника, вратата е първата, която влиза в контакт с топлия въздух от кухнята. Следователно температурата там се колебае значително по-често, отколкото на вътрешните рафтове. Според експертите подобни колебания могат да отслабят естествените защитни сили на яйцата, което улеснява проникването и размножаването на микроорганизмите. Дори ако производителят на хладилника е инсталирал специалн място на вратата, не е необходимо то да се използва специално за яйца. Тази зона е най-добре да се запази за напитки, сосове и други храни, които са относително незасегнати от температурните колебания.

И така, къде трябва да съхранявате яйца? Експертите препоръчват яйцата да се поставят на рафт в хладилника веднага след покупката, където температурата е по-стабилна. Най-добре е да се оставят в оригиналната им опаковка. Това предпазва черупката от удари, предотвратява яюцето да абсорбира миризми от други храни и винаги можете да проверите датата на опаковката.

Също така, избягвайте постоянното преместване на яйца от студена в топла среда и обратно. Експертите отбелязват, че резките температурни промени причиняват образуване на конденз по черупките. Следователно, ако яйцата вече са били охладени, там е мястото им.

Какви други грешки допускат домакините?

Освен избора на правилния рафт, експертите препоръчват да се спазват няколко прости правила. Не мийте яйцата, преди да ги поставите в хладилника. Влагата може да увреди естествения защитен слой на черупката, така че е най-добре да не миете дори мръсни яйца преди съхранение.

Огледайте внимателно черупките. Най-добре е да изхвърлите счупените яйца, тъй като микробите могат да проникнат по-лесно през пукнатините.

Проверете срока на годност на опаковката. В Европейския съюз той обикновено е не повече от 28 дни след снасянето на яйцето. Тези, които ядат сурови или недопечени яйца, трябва да бъдат особено внимателни.

Не забравяйте да спазвате добра хигиена. След работа със сурови яйца, измийте ръцете си, както и всички прибори и повърхности, до които са докоснали. Суровите яйца и други сурови храни не трябва да влизат в контакт с храна, консумирана сурова, за да се избегне кръстосано замърсяване.

Защо тогава яйцата се оставят неохладени по рафтовете на магазините?

Това е един от най-често задаваните въпроси от купувачите. Както е обяснено в публикацията, всичко зависи от условията на съхранение на различните етапи от пътя от производителя до магазина. У дома температурата в кухнята постоянно се променя, когато готвим, отваряме прозорец или включваме отоплението. Следователно хладилникът предпазва яйцата от тези колебания. А след като продуктът вече се е охладил, е важно да се избягват по-нататъшни температурни промени, които могат да доведат до образуване на конденз върху черупката.