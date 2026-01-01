Един на всеки четирима подрастващи в света признава, че през предходната седмица не е имал нито един ден с поне един час физическа активност, съобщи АФП, като цитира Световната здравна организация (СЗО).

Около 240 милиона младежи на възраст между 11 и 17 години не са имали нито един ден с поне 60 минути физическа активност с умерена до висока интензивност през предходната седмица, посочва СЗО в ново проучване.

Изследването, публикувано в научното списание The Lancet Global Health, е проведено в 140 държави и територии с участието на повече от 3,2 милиона момчета и момичета в юношеска възраст.

Като цяло подрастващите съобщават, че са били физически активни средно само 2,7 дни седмично, а едва 14 процента посочват, че са се занимавали с физическа активност всеки ден от седмицата, допълва СЗО.

Според организацията тези резултати показват „липса на напредък в световен мащаб през последните 15 години“, като нивата на физическа активност са останали практически непроменени, отбелязва АФП.

СЗО припомня също, че липсата на физическа активност е „основен рисков фактор“ за сърдечни заболявания, диабет тип 2 и някои видове рак.

„През последните 15 години почти не е постигнат напредък в световен мащаб в насърчаването на младите хора да се движат повече, а момичетата са особено пренебрегнати“, коментира в изявление генералният директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от АФП.

Разликата между половете остава значителна. Общо 28 процента от момичетата посочват, че през предходната седмица не са имали нито един ден с физическа активност в сравнение с 22 процента от момчетата.

По същия начин едва 11 процента от момичетата съобщават, че са били физически активни всеки ден, срещу 17 процента от момчетата. Подобна разлика се наблюдава в почти всички изследвани държави.

Установени са значителни различия между отделните държави. В Намибия, Непал и Филипините например 40 процента от подрастващите съобщават, че не са имали нито един ден с физическа активност. За разлика от тях в Сърбия и Бангладеш над 30 процента посочват, че са били физически активни всеки ден, отбелязва АФП.

„Решението не е да казваме на подрастващите да полагат повече усилия. По-скоро трябва да направим така, че училищата, улиците и кварталите да бъдат места, където движението, игрите и физическата активност са безопасни, леснодостъпни и естествена част от ежедневието“, каза Тедрос Аданом Гебрейесус, цитиран от АФП.

Според СЗО начините на придвижване, достъпът до безопасни обществени пространства, възможността за безопасно ходене пеша и каране на велосипед, училищната среда, финансовата достъпност, социалните норми и начинът на живот, който все повече се съсредоточава около екраните, „са сред факторите, които могат да повлияят на възможностите за физическа активност“.

Затова организацията призовава за „по-решителни мерки в областта на образованието, транспорта, градоустройството, спорта и здравеопазването, както и за допълнителни усилия за премахване на многобройните пречки, пред които са изправени момичетата“.

„Държавите се нуждаят от политики, които позволяват физическата активност да бъде включена в ежедневието по лесен, безопасен и достъпен начин“, подчертава СЗО, цитирана от АФП.