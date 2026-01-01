Днес съдиите в цялата страна гласуват за избор на шестима нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота. Този вот е ключов етап от формирането на новия състав на висшия административен орган на съдебната власт, чиито решения пряко засягат правораздаването.

Право на глас имат 2275 съдии, които ще избират между 21 кандидати, изслушани по време на Общото събрание на 31 октомври. Гласуването се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с местоположението на окръжните съдилища, като изборният ден продължава от 8:00 до 18:00 ч.

Всеки съдия се легитимира с документ за самоличност, за да упражни вота си. Съгласно приетите правила, ако след 18:00 ч. пред някоя секция все още има негласували магистрати, те ще бъдат допуснати да подадат своя глас, след като предадат документите си за самоличност на избирателната комисия.

За да се гарантира прозрачност, целият процес по отваряне на урните, преброяване на бюлетините и съставяне на протоколите ще бъде видеозаснеман и излъчван на живо в интернет сайта на ВСС. При техническо прекъсване на излъчването броенето ще продължи, ако локалният запис не е спрял, като преустановяването на самия запис не може да е за повече от 30 минути.

Очаква се председателят на избирателната комисия да обяви резултатите от гласуването и имената на избраните шестима членове на ВСС до 23:00 часа тази вечер. Това ще стане след като сканирани копия на протоколите от всички секции бъдат изпратени до централната комисия не по-късно от 21:00 ч.

Днешният избор е част от цялостното обновяване на състава на Висшия съдебен съвет. Прокурорите вече избраха своите представители, а парламентът приключи изслушването на кандидатите от неговата квота, като предстои да избере 11 членове.

Предстои и следователите да проведат избор за свой представител. Формирането на новия състав на ВСС е от съществено значение за управлението на съдебната система и доверието на гражданите в нея.