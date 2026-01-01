Големите шампиони от седмия и третия сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” - Мирослав Великов и Алекса Ерски ще влязат в директен сблъсък за последното място в полуфиналите на отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите тази вечер. До тях ще застанат съюзниците им д-р Катрин Пекин и Десислава Сапунджиева, които отново ще покажат сила, мощ и безкрайна жажда за победа на Арената.

Във вълнуващото съревнование ще се включи и победителката от елиминационната битка - Йоанна. Тя ще получи правото да избере свой фаворит в битката, а правилно предположение ще ѝ осигури неустоима награда, която може да я приближи до финалите.

Коя звездна двойка ще продължи борбата за €20 000 и каква ще бъде съдбата на Йоанна, гледайте в “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.