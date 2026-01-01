Олимпийската медалистка и една от най-обичаните участнички в историята на „Игри на волята“ - Елица Янкова, прави едно от най-личните си признания в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Пред Симона Ръждавичка тя разкрива, че отношенията ѝ с Алекса са приключили след изневяра с друга участничка от екстремното риалити.

След години заедно и любовна история, проследена от хиляди зрители, Елица и Алекса вече не са двойка. Олимпийската медалистка разказва как е научила за изневярата, как е преживяла предателството на човека, на когото е вярвала, и какво се е случило между тях след разкритието. Тя коментира и отношенията между Алекса и Сапунджиева, чиито имена се оказват в центъра на любовната драма.

Пред Генерал Ръждавичка Елица говори открито за трудните моменти след раздялата и за бъдещето си в Белград, където се е преместила заради любовта си към Алекса. Ще остане ли в Сърбия, би ли дала втори шанс на бившия си партньор и как гледа на любовта след преживяното?

Разговорът се връща и към звездния турнир на „Игри на волята“, където Елица си партнира с Фифо. Тя отговаря на неговите намеци, че е саботирала представянето им, и разказва какво действително се е случило на Арената.

Елица си припомня и един от най-големите моменти в българския спорт - спечелването на бронзовия медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година. Тя говори за пътя към олимпийския връх, предизвикателствата пред българската борба и мечтите, които продължават да я движат напред.

Какво се случи между Алекса, Елица и Сапунджиева? Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка, в който олимпийската медалистка разказва своята версия за раздялата, изневярата и живота след тях. Не пропускай новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20 часа по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.