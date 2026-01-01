Банкомат е бил разбит в центъра на Пловдив. Случаят е от улица „Васил Левски“ в града, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление.

Пред банковия клон има разположени два банкомата, а крадците са успели да разбият единия от тях.

Посегателството е станало между 3:00 и 4:00 часа тази сутрин.

По информация на NOVA банкоматът снощи е бил зареден с 10 000 евро, а служители на банката са сложили картони и надпис, че устройството не работи.

Не са задигнати пари. Извършителите избягали, след като се задействала алармената система на банковия клон. Иззети са записите от камерите е района и се издирват извършителите.