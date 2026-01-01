Украйна нанесе удари по обекти в няколко руски области през нощта срещу 7 ноември, предизвиквайки пожари в петролна рафинерия и военни предприятия. Атаките са били насочени към цели в Орловска, Саратовска и Ростовска област.

Информацията беше разпространена от „Киев Индипендънт“, позоваващ се на канали за наблюдение на военните действия. Тези удари са част от стратегията на Украйна за ограничаване на способностите на Москва да води война.

В Саратов е избухнал пожар в местната петролна рафинерия след украинска атака. Данните за това са от канала Exilenova Plus, цитиран в медийни публикации.

Голям пожар е регистриран и в района на военния завод „Алмаз“ в южния руски град Ростов на Дон. Засега няма информация за мащаба на щетите.

В Орел е атакуван заводът за електронни компоненти „Протон“. Според твърдения на местни канали, при нападението са използвани украински ракети „Фламинго“.

Експлозии са чути и в Белгород, близо до границата с Украйна, където руската противовъздушна отбрана е прехванала ударни дронове над жилищни сгради. Не е ясно кои обекти там са били мишена.

Нападенията идват само ден след като украинска атака с дронове предизвика пожари и експлозии в Южна Русия през нощта срещу 6 ноември. Тогава беше поразена петролната рафинерия „Афипски“ в Краснодарския край.