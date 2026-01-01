Нови възможности за по-добро лечение, повече знания и по-качествена грижа за децата с рак в България – това обещава дългосрочното сътрудничество между „Максима Интернешънъл“ и две от водещите болници у нас. Партньори на европейския център за детска онкология стават УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София и УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, съобщава организацията на сайта си.

Центърът „Принцеса Максима“ в нидерландския град Утрехт е най-голямото специализирано звено за детска онкология в Европа. Чрез обмен на знания, опит и специалисти трите лечебни заведения ще работят за подобряване на диагностиката, лечението и сестринските грижи, както и за повишаване качеството на живот на малките пациенти.

Експерти от „Максима“ ще посещават България, за да споделят своя опит, а български медицински специалисти ще имат възможност да се обучават в центъра в Утрехт. Важна част от партньорството ще бъдат и научните изследвания, както и по-унифицираното събиране и документиране на данни за пациентите. Това ще позволи по-добра оценка на резултатите от лечението и проследяване на децата в дългосрочен план.

От „Максима Интернешънъл“ подчертават, че целта не е само обмен на опит между трите болници, а и изграждане на по-тясна мрежа за сътрудничество между медицинските специалисти, други лечебни заведения и пациентски организации в България.

Идеята за създаването на центъра в Утрехт се ражда през 2012 г. по инициатива на родители на болни деца и здравни специалисти. Открит през 2018 г., Центърът „Принцеса Максима“ съчетава специализирана болница и изследователски институт. Преди появата му лечението на деца с онкологични заболявания в Нидерландия е било разпределено между седем академични болници. Центърът носи името на кралица Максима – съпругата на крал Вилем-Александър, която по време на обявяването на инициативата все още е принцеса.

В България всяка година около 150 деца получават диагнозата рак. Болниците в София и Пловдив лекуват заедно приблизително 80% от тях. В ИСУЛ се лекуват деца до 18-годишна възраст, а в УМБАЛ „Св. Георги“ – деца и млади хора до 25 години.

Сътрудничеството идва и на фона на подкрепата за създаване на център за високи постижения в детската онкология в София. В съобщението е цитирана министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която подкрепя тази идея.