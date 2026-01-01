Днес ще бъде предимно слънчево. В източните райони ще духа умерен и силен северен вятър, а в останалата част от страната - слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 10°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, главно по северното крайбрежие силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

В неделя в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Ще е почти тихо или със слаб вятър. Температурите ще останат без съществена промяна, сравнително ниски за периода.