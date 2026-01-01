Лекарствата, които се плащат от здравната каса, ще могат да се изписват за по-дълъг срок. При острите заболявания срокът се увеличава от 10 на 30 дни, а при хроничните ще могат да се изписват количества до 100 дни. Това предвижда проект за промени в Наредба № 4 за предписване и отпускане на лекарства, публикуван от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Според мотивите на министерството промяната при острите състояния се налага, защото при голяма част от лекарствата лечението продължава повече от 10 дни. При хроничните заболявания лекарствата до 100 дни ще могат да се изписват както с рецепта за еднократно, така и с рецепта за многократно отпускане.

Всичко на една рецепта

Проектът предвижда всички лекарства, изписани при един преглед, да са на една рецепта. Изключение са лекарствата за остри състояния, които ще са на отделна рецепта, както и случаите, в които лекарят прецени, че е по-добре да ги раздели. На една електронна рецепта вече ще могат да се изписват лекарства за различни заболявания.

Промени в рецепта ще може да прави само лекарят, който я е издал. Той ще анулира неизпълнената част и ще издаде нова.

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Срокове в аптеката

Рецептата за еднократно отпускане ще е валидна до 15 дни. При рецептите за многократно отпускане първото изпълнение ще е до 15 дни от издаването, второто между 25 и 45 дни, а третото между 50 и 75 дни.

Ако аптеката няма изписаното лекарство, тя ще е длъжна да го осигури до 24 часа. Ако рецептата е изпълнена частично, останалите лекарства ще могат да се вземат от същата или от друга аптека с договор с НЗОК, докато рецептата е валидна.

Повече електронни документи

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Рецептите за лекарства с наркотични вещества ще се издават само електронно. Протоколите, с които специалистите изписват скъпите лекарства по НЗОК, също стават електронни и ще се подписват с квалифициран електронен подпис.

Наредбата ще влезе в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“. Според министерството това време е нужно за техническите промени в системите.