Специалните рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да се създават като електронни предписания. Това се предлага в проект за промени в Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане.

С проекта изрично се предвижда специалистите по профила на заболяването, работещи по договор с Здравната каса в лечебни заведения за извънболнична помощ, както и специализираните комисии в болниците, работещи по договор със Здравната каса, да издават протоколи за предписване на лекарства, заплащани от Касата, като електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис.

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Лекарствените продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Здравната каса, да се предписват с електронни рецепти или за тях да се издава електронен протокол, се предлага още в проекта.

Предвиждат се промени в количествата и в срока на предписване на медикаменти за лечение на остри състояния от 10 на 30 дни, тъй като терапевтичната схема на голяма част от лекарствените продукти е над 10 дни, е посочено в мотивите на министъра на здравеопазването към предложенията за промени.

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С проекта се предлага всички лекарства, предписани в резултат на един амбулаторен преглед, да са на една рецепта, с изключение на лекарствените продукти за остри състояния, които не могат да бъдат включвани в тези рецепти. Изключение е предвидено и за случаите, в които лицето, което е издало рецептата, е извършило преценка, че лекарствените продукти следва да се предпишат на отделна рецепта. На един електронен протокол да може да се предписва един лекарствен продукт в до три дозови единици за едно заболяване, е записано още в проекта.

Предлагат се и промени в сроковете за изпълнение и на валидността, както и изпълнението на отделните електронни предписания. Сред предложенията е и възможността, когато електронната рецепта е частично изпълнена, в останалата си част да може да бъде изпълнена в същата или в друга аптека, сключила договор със Здравната каса. Останалите количества по рецептата могат да бъдат отпускани през целия срок за изпълнение на електронното предписание, но не по-късно от датата на изтичане на срока на неговата валидност, предвижда още проектът.