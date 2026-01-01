Здравната комисия прие на първо гласуване предложените от Министерството на здравеопазването за по-строги мерки срещу недостига на лекарства.

По-строг контрол върху износа, по-бърз внос на липсващи лекарства и повече прозрачност за наличностите. Това предвиждат промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), приети на първо гласуване от парламентарната Комисия по здравеопазването, съобщиха от Здравното министерство.

Законопроектът е предложен от Министерството на здравеопазването (МЗ) и е насочен към по-сигурно снабдяване с лекарства, навременна реакция при липси и по-добра защита на пациентите.

По-ясна информация за наличностите

Електронната система за проследяване на лекарствата (СЕСПА) ще събира ежедневно данни за доставките, заявките, отказите за доставка и износа. Аптеките ще могат да проверяват наличностите в складовете на търговците на едро, за да се установяват по-бързо липсите.

По-строги ограничения за износ

Променя се начинът за установяване на недостиг. Вместо досегашния праг от 65% ще се отчитат 100% от необходимите количества за едномесечно потребление, изчислени въз основа на последните 12 месеца вместо шест.

Разширяват се основанията за ограничаване на износа. При доказани недостатъчни количества здравният министър ще може по изключение да забранява износа на определени лекарства, когато това е необходимо за защита на здравето на населението.

По-бърз внос при липси

Облекчават се процедурите за паралелен внос от ЕС. При установен недостиг Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) ще разполага с до 14 дни за издаване на разрешение след представяне на необходимите документи и до 14 дни за решение относно цената. Едно разрешение ще може да обхваща няколко държави членки, а след подновяване ще става безсрочно.

По-силен контрол и санкции

Фармацевтичните компании ще трябва да уведомяват ИАЛ за пускането на лекарства на пазара, предстоящото спиране на продажбите и причините за това.

Предвиждат се мерки срещу отпускането на лекарства по лекарско предписание без рецепта, както и санкции за неподаване на информация в СЕСПА. Разширява се обхватът на санкциите при нарушения, свързани с доставките от търговците на дребно.

Достъп до лекарства в населени места без аптека

Лекари и лекари по дентална медицина ще могат да получават разрешение да съхраняват и продават лекарства в населени места без аптека. Облекчават се разрешителните процедури чрез служебно събиране на част от информацията, а Националната аптечна карта ще се поддържа чрез електронна система.

За по-добро проследяване на лекарствата СЕСПА ще стане част от Националната здравноинформационна система. Това ще улесни обмена на информация и контрола върху доставките и наличностите.

МЗ подкрепя и предложението на „Информационно обслужване“ за свързване на СЕСПА със системите на НАП и Агенция „Митници“. Целта е институциите да разполагат с по-пълна информация за движението на лекарствата. Това предложение не е част от законопроекта.

Приетите на първо гласуване промени са стъпка към по-сигурно снабдяване с лекарства и по-добра защита на пациентите.