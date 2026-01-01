В рамките на мисия на НАТО Франция ще поеме отговорността за противовъздушната отбрана на полското летище в Жешув, което е основен център за доставка на западна помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

"От 1 януари, като част от НАТО, Франция ще поеме противовъздушната отбрана в района на Жешув. Това е първият път, в който френско оборудване ще бъде използвано за тази цел", заяви френският посланик във Варшава Етиен дьо Понсен.

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Той посочи, че френските системи за противовъздушна отбрана ще действат съвместно с американските системи "Пейтриът", което ще позволи да бъде тествана оперативната съвместимост между двете системи.

Посланикът не уточни колко дълго ще продължи френската мисия.

В момента летището в Жешув се охранява от нидерландски системи "Пейтриът", а през следващия месец Швеция също ще разположи свои системи.