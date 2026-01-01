Почина д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“. Тъжната новина съобщиха от синдикалната организация. Той е починал след кратко боледуване.

Д-р Тренчев остава в историята като един от основателите на независимото синдикално движение в България и активен участник в демократичните промени след 1989 г.

Лекар по професия, общественик и дисидент, през 1989 г. той поставя началото на „Подкрепа“ – първия независим синдикат в страната. Заради дейността си срещу комунистическия режим е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.

След падането на режима Константин Тренчев става един от учредителите на Съюза на демократичните сили (СДС) и участва в Националната кръгла маса между управляващите и опозицията, поставила основите на демократичния преход.

В продължение на повече от четвърт век той ръководи КТ „Подкрепа“, която се утвърждава като една от двете национално представителни синдикални конфедерации в България. Под негово ръководство организацията участва активно в социалния диалог, защитата на трудовите права, организирането на протести и национални стачки.

Значителен е и приносът му за международното утвърждаване на българското синдикално движение. Според КТ „Подкрепа“ Тренчев е първият българин, избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

През 2015 г., след 26 години начело на КТ „Подкрепа“, той се оттегля от ръководството и е избран за почетен президент на конфедерацията.

В съболезнователното си послание от синдикалната организация подчертават, че името му ще остане символ на борбата за свобода, справедливост, солидарност и защита на човешкото достойнство.

„Защото някои хора не си отиват от историята. Те остават в нея“, се казва в съобщението на КТ „Подкрепа“.

Поклонението пред д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София, съобщават още от конфедерацията.