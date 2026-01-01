Гуруто на апокалиптична евангелистка секта, признат за виновен за убийството на 190 деца и един възрастен, след като е насърчавал последователите си да умрат от глад, за да „срещнат Исус“, беше осъден на 200 години затвор, предаде Франс прес.

Стотици тела бяха открити през 2023 г. във вътрешността на страната край плажовете на Малинди в южната част на Кения. Медии бързо нарекоха случая "клането в гората Шакахола" - една от най-тежките трагедии, свързани със сектантски практики, която травмира източноафриканската държава.

Миналия месец съдът в пристанищния град Момбаса на брега на Индийския океан призна самопровъзгласилия се пастор и бивш таксиметров шофьор Пол Макензи, както и 28 негови съучастници, за виновни за убийството на 190 деца и един възрастен в периода между януари 2021 г. и септември 2023 г.

Сутринта Макензи демонстрираше безразличие и се подсмихваше при пристигането си в съда заедно с останалите осъдени.

След часове четене на присъдата съдия Даяна Каведза Мочаче му наложи по 100 години лишаване от свобода за всяка от 183-те жертви, починали от глад, както и същото наказание за още осем жертви, загинали вследствие на "пряко убийство". Според съдията наказанията трябва да се изтърпяват едновременно, което води до "обща присъда от 200 години лишаване от свобода".

От останалите 28 подсъдими общо 26 души получиха присъди между 100 и 160 години затвор, а двама бяха осъдени на по 10 години лишаване от свобода.

Адвокатът на защитата заяви, че клиентите му ще обжалват.

В началото на седмицата прокуратурата поиска смъртно наказание за гуруто, каквато възможност съществува в законодателството на Кения. Последната екзекуция в страната обаче е извършена през 1987 година.

Макензи, който е обвиняем по други дела за непредумишлено убийство и тероризъм, е "ръководил" практиката на гладуване по "йерархия на смъртта", според свидетелските показания: първо децата, след това тийнейджърите, после жените и накрая мъжете.

"Нищо не може да облекчи болката", каза преди произнасянето на присъдите 62-годишният пенсиониран учител Франсис Вандже, който е загубил двама свои внуци в трагедията и се е надявал гуруто да бъде осъден на смърт.

Друг негов внук, който днес е на 11 години, според съдебните документи е гладувал осем дни, преди да бъде спасен през март 2023 г. Двете му братчета на 2 и 5 години са починали, след като родителите им са им забранили да ядат и пият по нареждане на гуруто.

По време на процеса свидетелите описаха движение, което заклеймявало формалното образование като "сатанинско", разглеждало съвременната медицина и болниците като инструменти на дявола и изисквало от последователите си да се оттеглят от обществото в ранчо с площ от 325 хектара в гората Шакахола - обширен район от обрасла с ниски храсти савана по кенийското крайбрежие.

Гуруто беше арестуван през април 2023 г., след като някои от последователите му бяха спасени вследствие на сигнал до властите от правозащитна организация. Полицейската операция разкри плитки масови гробове.

Наложило се е издирвателните дейности временно да бъдат прекратени, когато местните морги били препълнени от големия брой открити тела.

През 2024 г. Националната комисия по правата на човека на Кения оцени броя на жертвите на 429 души, като част от тях все още не са идентифицирани. През януари срещу Макензи бяха повдигнати нови обвинения след откриването на още 52 тела в съседно селище.

Пасторът е основал "Международната църква на добрата вест" (Good News International Church) през 2003 г., като е открил клонове в Найроби и по кенийското крайбрежие. Те са привлекли хиляди последователи, преди той да разпореди закриването им през 2019 г.

Много кенийци настояват за по-строги правила за надзор над религиозните организации, но без резултат. Натискът се засили, след като стана ясно, че Пол Макензи е бил арестуван два пъти преди това, но впоследствие е бил освобождаван.