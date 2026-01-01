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Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер стана край брега на японския регион Канто, който включва и столицата Токио, предаде Франс прес и уточни, че не е издадено предупреждение за цунами.  

Епицентърът на труса, който е регистриран в 19:39 ч. (12:39 ч. българско време), е бил в морето, източно от региона Канто. Земетресението е станало на дълбочина 10 км, се съобщава на сайта на Японската метеорологична агенция.

Валерия Динкова/БТА
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