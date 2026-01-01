„Вчера, след новината за представянето на бюджета тук, настъпи оживление в социалните мрежи и сред различни политически партии, но това е разбираемо. Всички обичат УНСС.“ Така ректорът на Университета за национално и световно стопанство прод. д-р Димитър Димитров отговори на критиките, че проектобюджетът за 2027 г. се представя в университета, а не в Министерския съвет.

Ректорът откри официалното представяне на бюджета в аула „Максима“. „За нас е чест да бъдем домакини на представянето на държавния бюджет, който превръща националните приоритети в конкретни политики и определя възможностите за развитие на България“, каза той.

По думите му има особена символика в това бюджетът да бъде представен именно в УНСС, „в сърцето на икономическата мисъл в България“. „Вече повече от век нашият университет е място, където се създават знания, срещат се идеи и се подготвят хората“, заяви ректорът.

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БГНЕС

Той съобщи, че още преди няколко месеца ръководството на УНСС, съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател Максим Бехар, е отправило покана икономическата политика на правителството да бъде представена пред преподавателите и студентите.

По думите му участието на целия Министерски съвет в представянето на проектобюджета е надминало първоначалните очаквания на университета.

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Ректорът изрази надежда срещата да се превърне в съдържателна и открита дискусия, основана на аргументи и уважение към различните позиции.

Проф. Димитров благодари за избора на УНСС за домакин и подчерта, че академичната общност приема това като признание за авторитета на университета и приноса му към развитието на България.

Решението бюджетът да бъде представен в университета беше разкритикувано вчера от опозицията. Николай Денков от ПП попита: „Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?“. Ивайло Мирчев от „Да, България“ заяви, че управляващите „още се учат“, а Цончо Ганев от „Възраждане“ – че бюджетът трябва първо да дойде в парламента.