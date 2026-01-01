Йоанна от племето на Ураганите се наложи над представителката на Канарите Константинели в дуел на спасението в “Игри на волята” тази вечер. За победата си тя получи ценната награда от 100 златни гроша, както и право на участие в следващия звезден сблъсък на Арената в Дивия север.

Съревнованието между двете съпернички протече с множество обрати. По-добрата адаптивност на Йоанна ѝ даде ключова преднина в самия край на двубоя - достатъчна, за да се справи с финалната логическа задача преди опонентката си.

Въпреки загубата, Контантинели получи шанс да продължи участието си в играта. Тя се превърна в най-новия обитател на тайната територия - Вишката, където бе посрещната от своя бивш съплеменник Йордан. Следващата седмица двамата ще влязат в пряк сблъсък, след който само един ще продължи да се бори за място на финалите. Официалният подкаст “След Игрите” посреща своя следващ вълнуващ гост. В студиото на водещата Симона Ръждавичка гостува звездната участничка Елица Янкова с разтърсваща изповед за раздялата си с шампиона от третия сезон на екстремната надпревара - Алекса. Ексклузивното интервю може да гледате в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Приключенията в “Игри на волята” продължават утре от 20:00 ч. по NOVA, когато в битка за място на полуфиналите на LactoFlor - Битка на звездите ще излязат шампионските тандеми на Мирослав Великов и Катрин Пекин, както и Алекса Ерски и Десислава Сапунджиева.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.