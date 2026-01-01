В Министерството на образованието и науката (МОН) отчитаме мястото и ролята на изкуствения интелект (ИИ) в съвременното общество. Въвеждането и използването му в образованието обаче изисква задълбочени анализи, разработване на правна и етична рамка, и широк обществен и професионален консенсус. Чрез него трябва да са гарантира баланс между развитието на основните умения и критическото мислене, и изкуствения интелект, като ключов, подкрепящ инструмент за учители и ученици. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС за програма за обучение на учителите за използване на изкуствения интелект в училище и дали се предвижда тя да бъде реализирана.

През 2025 г. Министерството на образованието и науката, съвместно с авторитетни експерти, разработи визия за въвеждането на изкуствения интелект в българското училищно образование, проект на национална програма за обучение на учителите за ефективно използване на ИИ в училище и допълнение в учебните програми с теми, свързани с ИИ, каза Красимир Вълчев, който беше министър на образованието и науката.

Още след поемането на поста на министър на образованието и науката съм поискал информация за текущите и приоритетните дейности пред МОН, и съм уведомен, че в изпълнение на оповестената в сайта на МОН концепция са разработени и подложени на обществено обсъждане проекти за изменение на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка и на учебните програми във връзка с познаването и използването на ИИ в училищното образование, обясни министър Георги Вълчев.

Той съобщи, че е разработен и проект за национална рамка за грамотност за ИИ, която цели спираловидно надграждане на знанията и уменията на учениците. Изготвен е и проект на програма за обучение на учителите за използване на ИИ, тъй като те трябва да са водещи в образователния процес с учениците. Обмисляме възможности за използване на различни финансови инструменти за реализиране на такъв тип обучение, включително и европейски средства, каза образователният министър.

По думите му за ефективното прилагане на политиките, насочени към използването на системата с ИИ, обаче са нужни и координирани усилия във всички сектори. Международният опит категорично показва, че вариантът на частично регулиране или липса на такова води до неспазване на различни съществуващи регламенти и създава рискове за определени уязвими групи. Срещал съм се с всички колеги, които са били ангажирани до момента с разработването на тази концепция и потвърждавам, че МОН активно ще работи. Такъв процес сега има и във висшите училища, защото технологията се развива бързо. Надявам се скоро да започнат и тези обучителни програми, тъй като и анкетите показват, че голяма част от учителите и учениците използват ИИ, но не по най-добрия начин. Изкуственият интелект може да се превърне в изключително силен съюзник на образователните политики, заяви министър Георги Вълчев.