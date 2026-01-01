Образованието и хората на духа са в основата на развитието на България. Това послание отправи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по повод Деня на народните будители – 1 ноември. На тържествена церемония в Министерството на образованието и науката той връчи годишните награди „Константин Величков“ на осем учители и педагогически специалисти с принос към българското образование.

„Всеки истински учител е будител. Всеки може да бъде будител, като подкрепя детето и го насочва към неговите силни страни, като му помага и го вдъхновява да намери своя собствен път“, заяви проф. Вълчев. Той подчерта, че отличията са признание не само за наградените, но и израз на благодарност към всички преподаватели, които ежедневно изпълняват своята отговорна мисия.

В празничното си приветствие министърът припомни ролята на българските възрожденци, които със слово, просвета и личен пример са съхранили езика и историческата памет и са помогнали на поколения българи да повярват в собствените си сили.

По думите му делото на народните будители не се изчерпва с пробуждането на националното самосъзнание. Те са завещали убеждението, че образованието и знанието дават на човека възможност да променя света около себе си, а бъдещето на страната зависи от отговорността на всеки.

Проф. Вълчев обърна внимание и на бързото развитие на науката и технологиите, които създават нови възможности за учене и творчество, но изискват и разумно използване на знанието, самостоятелно мислене и уважение към другите. Той изрази специална признателност към учителите, които събуждат любопитството на децата, насърчават младите хора да търсят нови знания и продължават да пазят духовната памет на България.

Тази година носителите на наградите „Константин Величков“ са избрани сред 74 номинирани от регионалните управления на образованието. Отличията се присъждат в четири направления за високи професионални постижения и значим принос към развитието на учениците.

В категорията за работа с деца и ученици с изявени дарби бяха отличени Ганка Вътева, старши учител по математика в Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас, и Ани Василева, главен учител по химия и опазване на околната среда в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Вътева е отличена за подготовката на талантливи ученици, които под нейно ръководство постигат успехи на национални и международни олимпиади и състезания по математика, изкуствен интелект и лингвистика. Василева има съществен принос за подготовката на националните отбори по природни науки и представянето на българските ученици на международни олимпиади. Тя е и базов учител към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За работата си с деца и ученици с поведенчески затруднения бяха наградени училищните психолози Мая Роева от ОУ „Отец Паисий“ в Русе и Валерия Минкова от ОУ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. И двете работят за подкрепа на децата и изграждането на позитивна и сигурна училищна среда, като прилагат съвременни психологически и педагогически подходи и насърчават сътрудничеството между ученици, родители и учители.

В категорията за постижения при обхвата и включването на деца в образователната система отличия получиха Гергана Нешева от Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Раждавица, община Кюстендил, и Наталия Личева, педагогически съветник в СУ „Крум Попов“ в Левски.

Нешева работи за предотвратяване на отпадането от училище и връщането в образователната система на деца, прекъснали обучението си. Личева оказва системна подкрепа на ученици в риск и активно работи със семействата им. През последните пет години в училището, в което работи, няма отпаднали ученици.

За принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта и гражданското образование бяха отличени Никола Чанев и Димитър Георгиев.

Чанев е старши учител по практическо обучение в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас. Той прилага проектно-базирано и STEM обучение, чрез което учениците развиват практически инженерни умения. Сред разработките им е автоматизирана система за обезсоляване на археологически артефакти.

Георгиев е главен учител по история и цивилизации и гражданско образование в СУ „Петко Рачов Славейков“ в Кърджали. Той използва исторически симулации, научни изследвания и дебати в работата си с учениците. Създадената от него школа „ИстОрика“ вече 16 години подготвя участници в национални и международни състезания. Под негово ръководство са издадени четири книги, създадени са над 25 ученически филма и са организирани 11 национални ученически конференции по история.

В церемонията по награждаването участваха заместник-министърът проф. Сеня Терзиева, председателят на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров, началници на регионални управления на образованието, директори на училища и хор „Бодра смяна“ с диригент Александър Кочков.

В заключение проф. Георги Вълчев подчерта, че най-смисленият начин да бъде почетено делото на народните будители е то да продължи чрез знание, свободна мисъл и вяра в България.