ГДБОП и ДАНС разбиха мащабна схема за данъчни измами с участието на митничари, съобщиха от МВР.

МВР

Служителите в страната проведоха специализирана операция за пресичане дейността на организирана престъпна група за митнически и данъчни измами при внос на стоки от Китай.

МВР

За участие в схемата са арестувани длъжностни лица и митнически служители. Досъдебното производство се води под надзора на Софийската градска прокуратура.

Четирима митничари, двама от тях шефове, са задържани във Варна (СНИМКИ)

Акцията на службите е проведена на 5 ноември на територията на София, Пловдив, Варна и Враца. В хода й са извършени претърсвания и изземвания на 31 адреса. Иззети са парична сума в размер на близо 100 000 евро в брой, компютърна информация, множество електронни устройства, печати на китайски дружества и документи, които имат отношение към извършваната престъпна дейност.

МВР

Задържани са 12 души. Сред тях са четирима митнически служители, двама от които на ръководни длъжности, в териториалните дирекции на Митници Варна. При разследването е установено, че чрез корупционни схеми групата е осъществявала вноса на стоки със значително по-ниски митнически сборове - мито и ДДС, като щетите за бюджета са в размер на милиони евро.

МВР

МВР

Привлечени в качеството на обвиняеми са 7 от задържаните, сред които длъжностните лица. На шестима от тях престоят в ареста е продължен за 72 часа, а един от мъжете е хоспитализиран и му е наложена мярка „парична гаранция“ в размер на 20 000 евро.

МВР

Разпитани в качеството на свидетели са множество лица. Работата по случая продължава.