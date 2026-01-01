Четирима митнически служители, сред които двама на ръководни позиции, са задържани при акция във Варна срещу данъчни престъпления при внос на стоки от Китай. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Задържани са и представители на фирми, за които се предполага, че са участвали в схемата.

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По думите на министъра стоките от Китай са внасяни контрабандно или са декларирани на занижени цени. „По този начин се ощетява сериозно държавният бюджет“, каза Демерджиев. Точният размер на щетите тепърва ще бъде установен.

Митничари във Варна разкриха схеми за нелегален внос от Китай

„Никой не бива да живее с илюзията, че служейки в държавна структура, по някакъв начин е защитен“, заяви министърът. Той предупреди, че проверките в държавните структури с висок корупционен риск ще продължат.

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„Данни за политическа протекция няма към момента, но има данни, че това не е единичен случай и ще продължаваме да работим“, посочи Демерджиев. Разследването продължава и обхватът му може да бъде разширен.

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Министърът съобщи за акцията по време на кампания по кръводаряване на МВР.