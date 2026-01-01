За втори ден протестиращи затвориха пътя за Прохода на Републиката в Гурково. Недоволството им е по повод акцията на МВР в града, при която бяха задържани четирима души и след по-малко от 24 часа бяха освободени без повдигнати обвинения.

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Пред протестиращите говори собственикът на фирма „Булметал“ Кольо Атанасов, който заяви, че е бил един от задържаните. По думите му едва при освобождаването си е разбрал, че операцията на Столичната дирекция на вътрешните работи и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ е предприета след сигнал, че е използвал проследяващи устройства.

БТА

Той отрече да е използвал подобни устройства и подчерта, че е освободен без повдигнати обвинения. Пред журналисти Атанасов заяви, че иска оставката на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Бизнесменът призова министърът да избере дали да проведат публичен разговор, да се извини публично на семейството и служителите му, или да се оттегли от поста си.

БТА

По думите на Кольо Атанасов той и бизнесът му от години са обект на натиск „от страна на мафията“. Той подчерта, че неговата компания създава работни места, а арестът му е нанесъл сериозни финансови и репутационни щети на фирмата. По думите му заради грешките на МВР и на вътрешния министър ще трябва да съди държавата.

Атанасов разпространи сред протестиращите официално обръщение до президента и премиера, до председателя на Народното събрание и до всички българи.

БТА

Преди ден от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че четирима души са арестувани след акция в Гурково. Директорът директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков посочи, че образуваното производство е за незаконно използвано специално техническо средство, което служи за нерегламентирано събиране на информация. Има подаден сигнал и от ОД на МВР-Стара Загора, но първият е подаден в СДВР, затова производството е образувано там.

БТА

В следобедните часове жители на Гурково се събраха на протест, като блокираха пътя към Прохода на Републиката в района на фабрика "Булметал". По-рано от прокуратурата съобщиха , че от МВР не са предложили на прокуратурата повдигане на обвинение или задържане на арестуваните при акцията в Гурково.