Жители на Гурково излязоха на протест в подкрепа на един от задържаните при снощната акция, в рамките на която бяха арестувани четирима души.

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Недоволните граждани блокираха за кратко пътя към Прохода на Републиката - в района пред фабрика „Булметал“.

Задържаха четирима души при акцията в Гурково

Протестиращите издигнаха националния флаг и плакат с надпис „Не на репресията“.

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Пред журналисти те настояха за официална информация относно причините за проведената акция и заявиха готовност да организират нови протестни действия.

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По думите на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков се проверява съпричастността на арестуваните към водено разследване в столичната полиция.

Акция на ГДБОП в Гурково: Арестуваха собственик на голяма фирма

Задържани са четирима души на възраст от 31 до 54 г. Образуваното производство е за незаконно използвано специално техническо средство, което служи за нерегламентирано събиране на информация.