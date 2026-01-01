Жители на Гурково излязоха на протест в подкрепа на един от задържаните при снощната акция, в рамките на която бяха арестувани четирима души.
Недоволните граждани блокираха за кратко пътя към Прохода на Републиката - в района пред фабрика „Булметал“.
Задържаха четирима души при акцията в Гурково
Протестиращите издигнаха националния флаг и плакат с надпис „Не на репресията“.
Пред журналисти те настояха за официална информация относно причините за проведената акция и заявиха готовност да организират нови протестни действия.
По думите на директора на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков се проверява съпричастността на арестуваните към водено разследване в столичната полиция.
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Задържани са четирима души на възраст от 31 до 54 г. Образуваното производство е за незаконно използвано специално техническо средство, което служи за нерегламентирано събиране на информация.